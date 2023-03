Die Kultur der Reparatur in Vöcklabruck und Gmunden

Vom Toaster bis zum Rasierer: Die „Repair Kids“ in der Franziskus-Mittelschule Vöcklabruck sind auf Zack.

Otelo – das offene Technologielabor – ist eine Einrichtung in mittlerweile zahlreichen Orten in ganz Österreich. Auch in den Bezirksstädten Vöcklabruck und Gmunden ist Otelo etabliert und treibt hier seine Kultur unter dem Motto "Reparieren statt wegwerfen" mit zwei Novitäten voran.

In der Franziskus-Mittelschule Vöcklabruck organisierte Georg Stadler, einer der technikaffinen Protagonisten der regelmäßigen Repair Cafés im ehemaligen Gmundner Kapuzinerkloster, kürzlich erstmals eine Schulveranstaltung für "Repair Kids". Eine Physiklehrerin konnte 25 Schüler dafür gewinnen, Stadler versammelte sieben Reparaturhelfer aus dem Otelo und zwei HTL-Lehrer aus Vöcklabruck, sodass alle Reparierenden ständig einen versierten Assistenten zur Seite hatten.

Stefanie Holy organisiert ein Textil-Repair-Café in Gmunden. Bild: Otelo Gmunden

Geld und Ressourcen sparen

So wie bei den Repair Cafés in den Otelos Gmunden, Vöcklabruck und Vorchdorf geht es auch beim Schüler-Format darum, defekte Geräte in geselliger Runde selber zu reparieren, damit Geld und Ressourcen zu sparen, und es geht auch um das Glücksgefühl, das aufkommt, wenn man einem geliebten Gerät ein neues Leben geschenkt hat. Beispiele: Ein Toaster wurde wieder zum Heizen gebracht, drei CD-Player spielen wieder Musik, zwei ferngesteuerte Autos und ein Traktor flitzen wieder umher. Eine Schülerin nahm ihrem Papa voller Stolz den reparierten Rasierer mit.

Eine weitere Premiere wird es beim nächsten Repair Café im Otelo Gmunden geben, wo das bisher für Haushalts- und Elektrogeräte ausgelegte Format um eine Facette reicher wird. Stefanie Holy, Abfallberaterin beim Bezirksabfallverband Gmunden, organisiert und betreut ehrenamtlich zusätzlich ein eigenes Textil-Repair-Café. Damit wird die Möglichkeit geschaffen, Interessierte mit fachlichen Kenntnissen, technischer Ausrüstung und diversen Materialien zu unterstützen.

Infos unter www.franziskusmittelschule-voecklabruck.at und otelo.or.at/standort/gmunden

