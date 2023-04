Die künftige Großpfarre Frankenmarkt nimmt langsam Formen an

In der Diözese Linz werden in diesem Jahr sieben Dekanate umgebaut, darunter auch das Dekanat Frankenmarkt, das die 13 Pfarren Fornach, Frankenburg, Frankenmarkt, Mondsee, Neukirchen an der Vöckla, Oberhofen, Oberwang, Pöndorf, St. Georgen im Attergau, Vöcklamarkt, Weißenkirchen im Attergau, Zell am Moos und Zipf umfasst. Mit 1. Jänner 2024 werden diese Pfarrgemeinden in einer einzigen Großpfarre Frankenmarkt zusammengefasst.