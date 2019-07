Die Kite-Weltelite bot atemberaubende Szenen beim Lakeventure Traunsee

Atemberaubende Sportszenen auf dem Traunsee und auch abseits des Wassers bot von Freitag bis Sonntag das von den OÖNachrichten präsentierte Lakeventure Traunsee in Ebensee. Dazu gab es reichlich Partyvergnügen – inklusive einer großen Ö3-Disco mit mehr als 1000 Partygästen am Samstag als "Sundowner".

Den Auftakt macht bereits am Freitag der runderneuerte "Kids-Day". In unterschiedlichen kostenfreien Workshops konnten Kinder das umfassende sportliche Angebot spielerisch entdecken.

Action zum Ausprobieren

Am Wochenende lockte dann ein Kite-Surfen mit Österreichs Aushängeschild Stefan Spießberger. Dazu gab es in der Event-Arena am Südufer des Traunsees Stand Up Paddling, Wakeboarden, Bouldern und vieles mehr. Jugendliche und Erwachsene konnten frei nach dem Motto "try it yourself" die actionreichen Wassersportarten selbst ausprobieren.

Mit Windsurfen wurde heuer eine zusätzliche Sportart angeboten. Bei einem Speed-Trap-Contest flogen die Teilnehmer förmlich über das Wasser. Andere schoben währenddessen nur scheinbar eine ruhige Kugel: Bei einem Boccia-Turnier am Traunseestrand waren von den Teilnehmern Geschick und logisches Denken gefordert.

Die Kite-Foiler sorgten beim Lakeventure Traunsee für einen krönenden Abschluss. Bei perfekten Bedingungen zeigten einige der weltbesten Kite-Foiler mit bis zu 60 km/h eine grandiose Show "on water". Den Sieg bei den Profis holte sich der vielfache Weltmeister Florian Gruber. Die dreifache und amtierende Weltmeisterin Daniela Moroz, die als einzige Frau angetreten war, "flog" zum geteilten dritten Rang. Die internationalen Teilnehmer schwärmten von den perfekten Bedingungen in der Ebenseer Bucht und waren vom konstanten Wind angetan.

