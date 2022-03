Die "Job Week" als Chance für Arbeitsuchende

Am Montag beginnt die erste Job Week, und die Vorbereitungen laufen in den Bezirken Gmunden und Vöcklabruck auf Hochtouren. "Wir wollen mit dieser neuen Initiative Arbeitgeber mit potenziellen Arbeitnehmern und Lehrlingen zusammenbringen", sagt Martin Ettinger, Obmann der Wirtschaftskammer (WK) in Gmunden.

Anders als bei einer Berufsmesse sind bei der Job Week die Unternehmen selbst der Schauplatz. Dieser Auftritt ist bisher einzigartig, denn die Betriebe können gleichsam in ihren eigenen vier Wänden direkt erlebt werden.

Die Job Week wendet sich an Erwachsene, die einen neuen Arbeitsplatz anstreben, und an Jugendliche, die eine Lehrstelle suchen. Das Angebot ist interessant und vielseitig und beinhaltet unter anderem Probeschnuppern, Betriebsführungen, Vorträge, Abendveranstaltungen, Tage der offenen Tür, Speed Datings, Workshops, Frühstücke in den Betrieben und viele weitere individuelle Angebote.

Im Bezirk Gmunden sind 61 Betriebe mit 111 Veranstaltungen dabei, im Bezirk Vöcklabruck machen 71 Unternehmen mit 146 Veranstaltungen mit. "Wir hoffen, dass möglichst viele Jugendliche und Arbeitsuchende diese einzigartige Gelegenheit nutzen, die vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten in ihrer Region kennenzulernen", sagt Vöcklabrucks WK-Bezirksobmann Stephan Preishuber.

Anmeldung und Programminformationen: www.jobweek.at