Die Idee eines Schörflingers rollt auf der Erfolgswelle

Vor bald einmal 14 Jahren gründeten der Schörflinger Thomas Arnitz und sein Partner Michael Lattner die Fußball-Internetplattform ligaportal.at. Rund 1000 Fußballspiele übertragen die Liveticker-Reporter pro Woche, angesichts Corona vorausgesetzt, der Ball rollt. Falls dem so sein sollte, allerdings in der vollen Bandbreite: von der Champions League bis zur untersten Spielklasse in Österreich – 2200 Vereine im Land.

Nun hat das Ligaportal das spielerische Niveau noch einmal erhöht: mit einer App, die sowohl auf iPhones als auch auf Android-Geräten funktioniert. Drei Monate nach dem Launch der Anwendung im Apple App Store können nun auch Android-Benutzer die Ligaportal-App im Google Play Store kostenlos herunterladen oder aktualisieren. Arnitz: "Damit kommen wir der Mehrheit unserer User entgegen, die unser Angebot mit Android-Smartphones nutzen." Ebenfalls neu: Die parallele Anzeige von Livespielen – selektierbar nach Datum.

Besonders freut Arnitz, dass die von Benutzern der App langersehnten Aufstellungen und Live-Statistiken wie Ballbesitz, Torschussquote oder Passgenauigkeit in den europäischen Top-Ligen sowie in den beiden höchsten österreichischen Spielklassen nun verfügbar sind. (gs)

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Champions League Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.