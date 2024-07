Die HTL Vöcklabruck wurde zum Repair-Café

Die HTL Vöcklabruck lud in der letzten Schulwoche Schülerinnen der Don-Bosco-Schulen Vöcklabruck ein. Mit im Gepäck hatten sie kaputte Mixer, Staubsauger, Elektronikspiele und andere Geräte. Ziel der gemeinsamen Mission: reparieren statt wegwerfen. Unterstützt wurden die Jugendlichen dabei vom Lehrpersonal der HTL.

Die Erfolgsbilanz des Reparaturvormittags kann sich sehen lassen: Rund 60 Prozent der mitgebrachten Dinge konnten durch kleine Kniffe und Tricks mit Unterstützung der HTL-Schüler repariert werden. Manchmal genügte schon die Reinigung eines verstaubten Staubsaugers oder der Tausch eines Kabels. Die Schülerinnen und Schüler waren voll konzentriert bei der Arbeit. Spannung, Freude und Begeisterung waren deutlich spürbar.

Die Lektion, die sie im Repaircafé lernten: Ein Revival der Reparaturkultur schont nicht nur die Geldbörse, sondern auch Ressourcen.

Dieses „Repaircafé spezial“ des OTELO Vöcklabruck wurde im Rahmen der Schulprojektwochen durchgeführt. Repaircafés finden mittlerweile aber weltweit statt und sind ein Lichtblick in unserer Wegwerfgesellschaft. In Vöcklabruck findet das nächste öffentliche Repaircafé am Freitag, 15. November, von 14 bis 17 Uhr im OKH statt. Es wird ebenfalls vom OTELO organisiert.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper