Die Hotelkette Marriott wird das Seehotel in Gmunden betreiben

Die Stadtgemeinde Gmunden gab bekannt, dass der Betreiber des künftigen Seehotels in Gmunden die Hotelkette Marriott sein wird. Das US-amerikanische Unternehmen ist die größte Hotelkette der Welt mit 377.000 Mitarbeitern. Das Hotel am Ufer des Traunsees wird 130 Zimmer in der Vier-Sterne-Kategorie haben und in Marriotts „Autograph Collection“ eingegliedert. Das bedeutet, dass der Fokus auf Regionalität und ein lebendiges Gastronomiekonzept gelegt wird.