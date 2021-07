Die hohe Wirtschaftspolitik zu Gast im Salzkammergut

Unter dem Vorsitz von Oberösterreichs Wirtschafts-Landesrat Markus Achleitner (ÖVP) findet seit gestern die Österreichische Wirtschaftsreferenten-Konferenz in unserem Bundesland statt. Die Wirtschafts-Landesräte aller Bundesländer beraten gemeinsam mit Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck über die aktuellen Herausforderungen für den Standort Österreich und die Wirtschaft in den einzelnen Bundesländern.

Im Rahmen der Tagung besuchten die Spitzenpolitiker auch zwei wirtschaftliche Aushängeschilder der Region: Die Miba AG in Laakirchen und die Linsinger Maschinenbau GesmbH in Steyrermühl. „Wir haben bewusst diese beiden innovativen Unternehmen gewählt, weil sie für den Erfolgsweg der oberösterreichischen Wirtschaft stehen‘“, so Wirtschafts-Landesrat Markus Achleitner. „Wissen und Erfahrung treffen auf Innovationsstärke und Mut. Daraus entstehen Spitzenleistungen, die weltweit gefragt sind.“

Die Miba entwickelt und produziert Komponenten zur effizienten und umweltfreundlichen Gewinnung, Übertragung, Speicherung und Nutzung von Energie. Miba Sinterformteile, Motoren- und Industriegleitlager, Reibbeläge, Leistungselektronik-Komponenten und Beschichtungen sind weltweit etwa in Fahrzeugen, Schiffen, Bau- und Landmaschinen, Windkraftanlagen und Kraftwerken, Stromnetzen oder in industriellen Anwendungen wie Kompressoren, Turbinen, Industriepumpen oder in der Medizintechnik zu finden. Das Unternehmen bietet längst auch eine Reihe an Lösungen für die Elektromobilität an. Bis 2025 sollen mehr als 100 Millionen Euro in den Auf- und Ausbau ihres e-Mobility-Geschäfts investiert werden.



Die Linsinger Maschinenbau GesmbH ist Marktführer im Bereich von Säge- & Fräsanwendungen in der Stahlindustrie sowie bei der Herstellung von mobilen Schienenfräsmaschinen. Der Fokus des Sondermaschinenbau-Unternehmens liegt schwerpunktmäßig auf den Zukunftstrends – „Green Technology“ und „Mobilität“. Ein erstes Erfolgsprojekt war der weltweit erste wasserstoffbetriebene Schienenfräszug, der völlig im Alleingang entwickelt wurde. „Ohne Innovation wäre Linsinger nicht dort, wo wir heute stehen“, betonte Linsinger-Geschäftsführer Günter Holleis. „Der Fokus des Unternehmens war seit Anbeginn, Impulse für die Zukunft zu setzen. Die Konzentration auf Nischenprodukte und Spezialanforderungen hat sich über die letzten Jahrzehnte bewährt. Als mittelständisches Unternehmen konnten wir zu einem Global Player heranwachsen.“