Die Gschwandtner Kirche erstrahlt in neuem Glanz

Ein Festtag fand am Sonntag in der Pfarrgemeinde Gschwandt statt. Neben dem traditionellen Erntedank feierte die Pfarrgemeinde auch den Abschluss der viermonatigen Renovierungsarbeiten an der Gschwandtner Kirche.

Das Innere des Gotteshauses war in dieser Zeit von Grund auf saniert worden, die Elektrik und Elektronik wurde auf den neuesten Stand gebracht (rund drei Kilometer neue Kabel wurden verlegt und eine moderne Schaltzentrale in der Sakristei installiert), rund 700 Kilogramm Kalkfarbe an den Wänden und dem Rippengewölbe angebracht, Teile des Fußbodens und des Altarraumes neu angelegt und Platten verlegt, die gesamte Beleuchtung mit 39 Leuchten und 19 modernen LED-Strahlern verschieden schaltbar montiert und 141 Meter neue Sitzauflagen bei den Kirchenbänken verlegt. Und das ist nur ein Auszug der Arbeitsliste.

1200 freiwillige Stunden

Neben den Professionisten arbeiteten viele ehrenamtliche Helfer an der Kirchenrenovierung mit und leisteten dabei mehr als 1200 Arbeitsstunden.

Der Festtag begann mit einem Erntedankumzug in die Kirche, wo die Landjugend eine Erntedankkrone errichtet hatte. Mit dabei auch die Musikkapelle Gschwandt, die Goldhaubengruppe sowie die Kindergartenkinder. Der Gottesdienst wurde von Pfarrassistentin Anna-Maria Marschner, Pfarrer Alois Kainberger und Pfarrer Alois Palmetshofer gestaltet. Der Kirchenchor besorgte die musikalische Umrahmung.

Im Anschluss gab es einen Frühschoppen im Mehrzwecksaal, bei dem sich Bürgermeister Fritz Steindl, Pfarrgemeinderatsobmann Stefan Schimpl und Pfarrassistentin Anna-Maria Marschner bei allen Helfern bedankten. Für die Mitglieder des Bauausschusses der Pfarrgemeinde gab es Geschenke und Urkunden zum Dank.

