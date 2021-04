Die Grünen steigen auch in Scharnstein in den Ring

15 Mitstreiter gibt es bereits, sie sind 18 bis 62 Jahre alt und kommen aus den unterschiedlichsten Berufsgruppen. Was sie verbindet, ist der Wunsch, grüne Politik auch in der Gemeindepolitik zu etablieren.

In Scharnstein tritt heuer zum ersten Mal eine grüne Liste bei der Gemeinderatswahl an. "Das Wählerpotenzial ist da", sagt Gerhard Pirner von der Ortsgruppe. "Bei der letzten Nationalratswahl wählten 13 Prozent der Scharnsteiner Wahlberechtigten grün. Bisher gab es für diese Menschen aber keine Möglichkeit, ihre Stimmen auch auf Kommunalebene den Grünen zu geben."

Grund für das neue politische Engagement in Scharnstein sei die Unzufriedenheit mit der bisherigen Gemeindepolitik, so Pirner. "Gerade in wichtigen Bereichen wie Klimaschutz, Verkehr, Flächenverbrauch und Bodenversiegelung ist die Scharnsteiner Gemeindepolitik aus unserer Sicht nicht zukunftsfit." Zudem setze sich die Ortsgruppe für mehr Transparenz und für eine nachhaltige und umweltschonende Entwicklung ein.