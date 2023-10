Die Goisererhütte stellt den Winterbetrieb ein

Vier Jahre lang hat Max Verwagner pünktlich am Stefanitag die Tür der Goisererhütte geöffnet und damit die Wintersaison auf dem „Kegerl“, an der Grenze zwischen Bad Goisern und Gosau, eingeläutet. Und viermal blieb dem Hüttenwirt am Ende nicht viel übrig. Im besten Fall war es ein Nullsummenspiel.

Weil auch oft die Unterlage fehlte, auf der Tourengeher vom Gosauer Ortsteil Ramsau in Richtung Hoher Kalmberg spuren konnten. Oder der Schnee erst dann vom Himmel fiel, als die Saison Ende Februar bereits wieder zu Ende gegangen war.

Die Umsätze sanken, die Kosten stiegen. Vor allem jene für die Energie. Weil zusätzlich auch das Pistengerät, mit dem der Hüttenwirt für seine Gäste den Aufstieg präparierte, eine kostspielige Reparatur benötigt hätte und die Personalsituation immer schwieriger wurde, zog Verwagner nun die Reißleine. Im Einvernehmen mit der zuständigen Alpenvereinssektion Salzkammergut bleibt die Goisererhütte (1592 Meter Seehöhe) im Winter bis auf Weiteres geschlossen. Eine betriebswirtschaftliche Führung sei nicht mehr möglich.



Hütte im November geöffnet



Vom Alpenverein Salzkammergut heißt es, dass trotz Bemühungen auch noch keine Lösung für eine zufriedenstellende Parkplatzsituation in Gosau und eine angestrebte Verbreiterung der Abfahrtstrasse gefunden werden konnte.

Einen Kompromiss hingegen gibt es für jene, die auch in den Wintermonaten gerne auf der Goisererhütte eingekehrt sind: Sie haben noch bis in den November hinein Zeit, um die Hiobsbotschaft zu verdauen. Alpenverein und Pächter haben vereinbart, die Sommersaison zu verlängern. Das genaue Datum, an dem Verwagner endgültig „Da Summa is aussi“ auf seiner Ziehharmonika anstimmt, ist von den Witterungsverhältnissen abhängig.

Die Erkenntnis, dass es im Winter immer schwieriger werde eine Hütte in dieser Höhenlage zu bewirtschaften, sei nicht neu, sagt Thomas Poltura, Landesvorstand des Alpenvereins.

„Generell gehen wir davon aus, dass der Klimawandel die Saison im Sommer verlängern wird. Heißt: früher aufsperren, später zusperren. Das passiert bereits jetzt schleichend. Und für dieses Szenario werden wir uns bauliche Adaptierungen überlegen müssen“, sagt er. Für die Spätherbstmonate gebe es zu wenig Sitzplätze in den Innenräumen, zudem müssten für eine derartig lange Saison auch die Pächterwohnungen vergrößert werden.

Auch die Wasserversorgung sei bereits jetzt ein Thema. "Wir haben einigen Hütten neue Zisternen errichtet oder ausgebaut. Im Endeffekt sind sie bereits jetzt schon wieder zu klein, weil im Sommer bereits so viele Trockenphasen gibt", sagt Poltura.

