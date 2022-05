Die Gmundner Swans trennt nur noch ein Sieg vom Einzug in Halbfinalserie

Mit einem tapfer erkämpften 82:66-(38:38-)Sieg gegen die Flyers Wels stellten die Gmundner Basket Swans am Samstagabend vor eigenem Publikum in der Best-of-5-Viertelfinalserie der Basketball-Meisterschaft auf 2:1. Es fehlt den Schwänen also nur noch ein Sieg auf den Einzug in die Semifinalserie, in der der Sieger des Duells Oberwart gegen Kapfenberg (Stand 2:1) wartet.

Der Erfolg sei mit Anlaufproblemen eingefahren worden, sagt Swans-Finanzchef Harald Stelzer: "Wir waren gleich am Anfang um neun Punkte hinten, haben uns aber im zweiten Viertel zurückgekämpft." Die Gmundner mussten Toni Blazan vorgeben, der seit Donnerstag an einem grippalen Infekt laboriert. "Das war der Grund, warum wir nicht so optimistisch ins Spiel gegangen sind", so Stelzer. "Aber die Mannschaft hat das Beste daraus gemacht – vor allem C. J. Anderson, der statt Toni in die Starting Five gerutscht ist. Er hat eine super Performance abgeliefert und Wels vor eigentlich unlösbare Aufgaben gestellt. Je länger das Spiel gedauert hat, desto souveräner haben wir agiert."

Spiel vier wird morgen um 19 Uhr in Wels angepfiffen. Vergangenen Donnerstag bezogen dort die Schwäne im zweiten Spiel der Serie eine 67:82-Niederlage. Stelzer: "Wenn wir diese Intensität, die wir am Samstag an den Tag gelegt haben, auch am Dienstag aufs Parkett bringen, dann haben wir gute Chancen, die Serie zu finalisieren. Aber wir haben in Wels schon gesehen, dass dort die Trauben sehr hoch hängen."

Eine allfällige fünfte, entscheidende Partie um den Einzug in die Vorschlussrunde würde am Freitag ab 19 Uhr in der Gmundner Volksbank-Arena ausgetragen. Das möchte man sich aber gerne ersparen, denn bereits am Sonntag steht das erste Spiel der Best-of-5-Semifinalreihe auf dem Programm. Spielort wäre in jedem Fall Gmunden.