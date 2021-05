Die Gemeinde Redlham geht bei der Energiewende voran

Eine 1700-Einwohner-Gemeinde im Bezirk Vöcklabruck hüpft anderen Orten vor, was bei der Energiewende alles geht: Der Gemeinderat von Redleiten beschloss in seiner jüngsten Sitzung einstimmig, alle öffentlichen Gebäude bis 2025 CO2-neutral mit Strom und Wärme zu versorgen. Und damit nicht genug. In weiterer Folge sollen die kommunalen Einrichtungen auch noch energieautark werden.