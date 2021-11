Die Gefahr der fehlenden Hecklichter

Einmal mehr warnt die Polizei davor, sich blind auf die Beleuchtungsautomatik seines Pkw zu verlassen – vor allem jetzt, in Zeiten oft dichten Nebels. Der Vöcklabrucker Bezirkspolizeikommandant Hermann Krenn appelliert an Autofahrer, das Abblendlicht manuell einzuschalten, da die Automatik oft so programmiert ist, dass die Heckbeleuchtung nicht anspringt. Dasselbe gilt für das Tagfahrlicht, das oft nur an der Front leuchtet. Bei Nebel und Dunkelheit müssen jedoch auch die Rücklichter unbedingt eingeschaltet sein. Wie gestern berichtet, haben Polizeibeamte und ÖAMTC-Techniker in Bad Ischl und Gmunden bei einer gemeinsamen Präventionsaktion Fahrzeuge mit defekten Scheinwerfern aus dem Verkehr gezogen und an Ort und Stelle die kaputten Lampen kostenlos ausgewechselt. Das Gleiche passierte in Vöcklabruck an der Linzer Straße sowie an der B154 in Mondsee. Waren es im Bezirk Gmunden insgesamt 18 Fahrzeuge, die wieder vorschriftsmäßig mit den erforderlichen Leuchten ausgestattet wurden, kamen in Vöcklabruck elf und in Mondsee 13 Lenker auf diese Weise zu neuer, funktionierender Beleuchtung.

Hermann Krenn: "Auch bei dieser Gelegenheit wurden die Lenkerinnen und Lenker informiert, dass bei einigen Fahrzeugen das Rücklicht nur in Verbindung mit dem Abblendlicht aktiviert wird. Deswegen sollte darauf geachtet werden, dass bei Nebel die Schaltereinstellung auf Abblendlicht gewechselt wird."