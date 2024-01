Die Geburtenrate sank im Salzkammergut um sieben Prozent

Im abgelaufenen Jahr wurden im Salzkammergut Klinikum 1554 Kinder geboren. Im Vergleich zu den Jahren davor ist das ein Rückgang um sieben Prozent, der aber dem bundesweiten Trend entspricht. Laut Österreichischer Akademie der Wissenschaften (ÖAW) geht der Wunsch, Kinder zu haben, merklich zurück. Neben vielen anderen Aspekten werden die Teuerung und die weltweiten Krisen für den Geburtenrückgang verantwortlich gemacht.

Von den 1554 Babys sind 456 in der geburtshilflichen Abteilung in Bad Ischl und 1098 an der Abteilung des Standortes Vöcklabruck zur Welt gekommen. Mit 780 Mädchen zu 774 Buben hatten die Mädels die Nase knapp vorn. Sieben Elternpaare konnten sich jeweils über ein Zwillingspärchen freuen (einmal in Bad Ischl und sechsmal in Vöcklabruck).

Das mit Abstand geburtenreichste Jahr im Salzkammergut-Klinikum war 2016. Damals erblickten an den Standorten Vöcklabruck und Bad Ischl 1956 Kinder das Licht der Welt. In den vergangenen zehn Jahren gab es insgesamt 19.828 Geburten.

In der Namenshitliste führt bei den Buben Jakob knapp vor Maximilian. Bei den Mädchen fiel die Entscheidung am häufigsten für Marie, knapp dahinter liegt Emma.

