Die Fahrt zum Fasching ist kostenlos, aber nicht umsonst

Mehr als 20.000 Besucher werden erwartet, wenn der Fasching am Sonntag, 2. März, in Vorchdorf auf seinen Höhepunkt zusteuert. Mehr als 100 kreative Gruppen beteiligen sich am heurigen Landesfaschingsumzug, der Verkehrsverbund will eine Teilnahme am närrischen Treiben heuer besonders unkompliziert gestalten.

Für die Traunseetram und die Vorchdorferbahn gilt an diesem Tag unter dem Motto "mit’n Zug zum Zug" ein deutlich erweiterter Sonderfahrplan. Sonderzüge aus Gmunden fahren im Halbstundentakt, ab Eisengattern sogar dreimal pro Stunde. Wer aus Richtung Lambach kommt, kann einmal pro Stunde einsteigen, ab Stadl-Paura dreimal pro Stunde.

Autofahrer, die im Gewerbegebiet im Vorchdorfer Ortsteil Feldham parken, können alle 15 Minuten auf eine direkte Verbindung zählen. Von 10.11 Uhr bis Betriebsende sind die Fahrten außerdem kostenlos. "Wir wollen allen Faschingsbegeisterten die bestmögliche An- und Abreise ermöglichen. Nutzen Sie die öffentlichen Verkehrsmittel, kommen Sie stressfrei zum Umzug und feiern Sie unbeschwert mit!", sagt Günther Steinkellner, Landesrat (FP) für Infrastruktur und Mobilität.

Und wer nach dem närrischen Treiben in Vorchdorf dann noch nicht genug hat, kann am darauffolgenden Tag nach Ebensee weiterreisen: Dort steht mit dem Fetzenumzug der nächste große Höhepunkt der heurigen Faschingsfeierlichkeiten auf dem Programm.

