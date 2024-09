"Die Erfolge der Grünen werden gerne unter den Teppich gekehrt"

Die fünf guten Jahre, die FPÖ-Chef Herbert Kickl auf seinen Wahlplakaten verspricht, habe es mit den Grünen längst gegeben. Zumindest, wenn es nach Sonja Pickhardt-Kröpfel geht , seien die vergangenen fünf Jahre Regierungsbeteiligung nicht nur gut, sondern auch äußerst erfolgreich gewesen. "Aber die grünen Erfolge werden derzeit gerne unter den Teppich gekehrt", sagt die Umweltstadträtin in Vöcklabruck, die bei der Nationalratswahl auf Platz zwei der Regionalparteiliste Hausruckviertel und auf Platz neun der Landesparteiliste kandidiert.

Das Klimaticket sei zwar keine Erfindung der Grünen gewesen, aber ohne Verkehrsministerin Leonore Gewessler wäre die Umsetzung wohl ein weiteres Mal gescheitert. Nun würden es bereits mehr als 300.000 Bürger nutzen. Auch über Gewesslers Abstimmungsverhalten beim Renaturierungsgesetz werde geschimpft, "aber wir müssen dabei europaweit denken. Jetzt sind auch die Schlusslichter gefragt, sich um grüne Wälder, klare Flüsse, Artenschutz und gesunde Böden zu kümmern", so Pickhardt-Kröpfel. 2025 gebe es zudem ein Pfand auf Plastik, Städte und Gemeinden würden beim Ausbau der aktiven Mobilität gefördert und der Klima- und Reparaturbonus seien ebenfalls eine "Erfolgsgeschichte."

Für den Bezirkssprecher Michael Hörmandinger, der sich leidenschaftlich für Erneuerbare-Energie-Gemeinschaften starkmacht, seien die Grünen die "ökologische Wirtschaftspartei." "Minus zwölf Prozent Treibhausgase bei plus vier Prozent Wirtschaftswachstum in den Jahren 2022 und 2023 belegen das eindeutig", sagt Hörmandinger, der auf Platz drei der Regionalparteiliste Hausruckviertel und auf Platz acht der Landesparteiliste kandidiert. Er könne auch nicht verstehen, dass das Windkraftprojekt am Saurüssel nicht längst umgesetzt werde. "15 Bürgermeister haben es befürwortet und nur, weil der zuständige blaue Landesrat die Windräder persönlich bekämpfen will, wird das Projekt nicht eingereicht. Das ist für mich Politik an den Interessen der Bürger vorbei", sagt er.

Die größten Hoffnungen auf einen erneuten Einzug in den Nationalrat kann sich Ralph Schallmeiner, Spitzenkandidat im Hausruckviertel und Gesundheitssprecher im Parlament, machen. Er wolle den Ausbau der "Community Nurses" vorantreiben, genauso wie die dringend notwendige Schaffung zusätzlicher Kassenarztstellen. Mit der Novelle des Primärversorgungsgesetzes hätten die Grünen bereits einen "wichtigen Schritt" für die Verbesserung der ärztlichen Versorgung im Land gesetzt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Gabriel Egger Redakteur Oberösterreich Gabriel Egger

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Herbert Kickl Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Vöcklabruck Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.