Die Entwicklung im Kfz-Bereich hautnah miterlebt

Der Serviceleiter Gottfried Zopf und der Werkstattleiter Franz Untersberger haben 1983 ihre Karriere als Lehrlinge im Autohaus Föttinger begonnen – 1983 ist übrigens das Jahr, in dem der heutige Geschäftsführer Michael Grasmann geboren wurde. "Mit ihrem langjährigen und professionellen Einsatz haben sie die Erfolgsgeschichte von dem familiär geführten Autohaus am Attersee erheblich mitgestaltet", sagt Grasmann, der die beiden für ihre langjährige Betriebstreue ehrte.

40 Jahre in der Kfz-Branche bedeuten auch eine ständige Weiterentwicklung und Fortschritt in Technik und Mobilität. Die beiden Jubilare können von der Einführung der Fahrzeugkatalysatoren bis hin zu den Entwicklungen in der Elektromobilität einiges berichten und erzählen. "Unverändert aber ist, dass die Menschen im Unternehmen mit ihrem Wissen und ihrem Einsatz für den Erfolg verantwortlich sind", betont Michael Grasmann. Und dieses Wissen geben Zopf und Untersberger mit Leidenschaft auch an ihre Lehrlinge weiter, die eine Kfz-Lehre im Betrieb beginnen.

Der BMW-Standort am Attersee wurde 1959 gegründet. 2017 übernahm Michael Grasmann den Betrieb, in diesem Jahr erfolgte die Namensänderung von Autohaus Föttinger auf BMW Grasmann.

