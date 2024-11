Die Energie AG baut ihre Lerwerkstatt in Gmunden aus

Die Energie AG braucht in den kommenden Jahren viele neue Facharbeiter – nicht nur, weil in den nächsten 15 Jahren zwei Drittel der bestehenden Belegschaft in Pension gehen, auch deshalb, weil die Energiewende das Unternehmen fordert. Die Energie AG selbst will bis 2035 klimaneutral sein. Doch auch die Kunden der Energie AG arbeiten an ihrem Umstieg auf Erneuerbare. Auf Stromproduzenten und Netzbetreiber kommen große Herausforderungen zu.