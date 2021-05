Die EM als fixiertes Ziel, die WM als zu erkämpfendes

Vergangenen Freitag fand die Auslosung für die Qualifikation zur Frauen-Fußball-WM 2023 in Australien und Neuseeland statt. Eine, die in den Ausscheidungsspielen praktisch sicher dabei sein wird, ist die 22-jährige Laura Wienroither aus Frankenburg, die mit Lisa Kolb aus Vöcklabruck und Sarah Zadrazil aus St. Gilgen das Salzkammergut-Trio in der österreichischen Nationalmannschaft bildet.