Der aus Linz gebürtige und seit vielen Jahren in Grundlsee im steirischen Salzkammergut ansässige Bergfilmveteran Lutz Maurer feierte unlängst seinen 80. Geburtstag. Was diesen Mann, der Freundschaften mit Größen wie dem Dalai Lama, Heinrich Harrer, Mount-Everest-Erstbesteiger Sir Edmund Hillary, Reinhold Messner oder dem Neurologen und Psychiater Viktor Frankl nebst unzähligen anderen legendären Alpinisten pflegte, so bescheiden machte, wie er eben ist?