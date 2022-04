200 Quadratmeter am Traunseeufer in Altmünster für 3.300 Euro im Jahr; 63 Quadratmeter Ufergrund in Nußdorf am Attersee für jährliche 2400 Euro: Die Österreichischen Bundesforste (ÖBf) suchen neue Pächter für zahlreiche Ufergrundstücke im Salzkammergut für die kommenden zehn Jahre. Die oben genannten Preise dürften dabei nur der Ausrufungspreis sein. Denn zum Zug kommt jeweils der Bestbieter, heißt es.