Schön, elegant und kämpferisch – aber gleichzeitig sensibel und anspruchsvoll: Die Europäische Äsche, Fisch des Jahres 2021, ist vor allem in den kühlen und sauerstoffreichen Flüssen und Bächen des Alpenvorlandes zu Hause. In den letzten Jahrzehnten sind die Bestände allerdings drastisch geschrumpft – die Äsche zählt heute zu den gefährdeten Fischarten in Österreich. Grund dafür ist unter anderem der Verlust an geeignetem Lebensraum durch Verbauungen an Bächen und Flüssen.