Die Bürgerspitalkirche in Gmunden ist 1000 Jahre alt

Mit einem Festgottesdienst wurde in Gmunden am Wochenende das 1000-jährige Bestehen der Bürgerspitalkirche gefeiert. Zugleich veröffentlichte die Stadtgemeinde eine Festschrift mit dem Titel „Das Gotteshaus am Ausfluss der Traun“. Das liebevoll gestaltete und spannende 50-Seiten-Buch wurde von der früheren Direktorin des Kammerhofmuseums Ingrid Spitzbart und ihrem Nachfolger Johannes Weidinger verfasst. Es ist im K-Hof erhältlich.