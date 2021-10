Die bisher längste Traunsee-Woche geht in ihr Finale

Mit der internationalen österreichischen Staatsmeisterschaft der H-Boot-Klasse in Ebensee wird an diesem Wochenende die längste Traunsee-Woche der Segler, die es bis dato gegeben hat, abgeschlossen. Im selben Rahmen wird bis einschließlich morgen, Sonntag, auch der oberösterreichische Landesmeistertitel in dieser Klasse vergeben.

Bereits am 12. Juni war die diesjährige Traunsee-Woche eröffnet worden. Mehr als dreieinhalb Monate und 17 Regatten in diversen Bootsklassen und Meisterschaftsarten später wird diese besondere Ausgabe der Traditionsveranstaltung nunmehr in der Salinengemeinde abgeschlossen.

Vor dem Segelclub Ebensee bestreiten 18 Kielboote aus Österreich und Deutschland die internationalen österreichischen H-Boot-Staatsmeisterschaften. "Wir freuen uns auf einen krönenden Abschluss der Traunsee-Woche und freuen uns auf tolle Segelbedingungen", so Gottlieb Pesendorfer, Obmann des Segelclubs Ebensee, der sich offenbar bereits meteorologisch informiert hat. Denn Wind und Wetter sollten passen.