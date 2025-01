556 Mädchen und 566 Buben erblickten 2024 das Licht der Welt in Form einer LED-Lampe im Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck. Seit die Geburtenstation in Gmunden geschlossen wurde, schossen die Geburtenzahlen in Vöcklabruck in die Höhe – und damit auch die Anzahl der Geburtsurkunden, die das Vöcklabrucker Standesamt ausstellt.