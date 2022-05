BAD ISCHL. Was genau passiert war, weiß Leopold Wiesinger 70 Jahre danach nicht mehr genau. Sehr wohl aber, dass es ein Sonntagnachmittag an der Esplanade war, an dem er zu seinem ersten Einsatz für das Rote Kreuz in Bad Ischl ausrückte. Den örtlichen Apotheker habe er mithilfe seiner Kollegen ins Krankenhaus gebracht.