Die Atterseebahn bekam zwei neue Haltestellen

In St. Georgen handelt es sich eigentlich um die Verlegung der Haltestelle Thern. Sie wurde bei der Kreuzung mit der Attergaustraße neu errichtet und ist nun barrierefrei. Zudem gibt es ein modernes Wartehaus mit digitaler Zugauskunft in Echtzeit.

In Attersee entstand die Haltestelle Neuhofen-Bienenhof auf vielfachen Wunsch der Anrainer. In den vergangenen Jahren wurden dort zahlreiche neue Wohnanlagen errichtet. Die offizielle Inbetriebnahme der Haltestelle erfolgt mit Fahrplanwechsel ab 11. Dezember. Beide Bahnstationen eignen sich auch dazu, Badegäste im Sommer stressfrei an den See zu bringen.

Neben den beiden Bürgermeistern Ferdinand Aigner (St. Georgen, ÖVP) und Rudi Hemetsberger (Attersee, Grüne) war auch Verkehrslandesrat Günther Steinkellner (FPÖ) bei der Eröffnung dabei. "Wir wollen den öffentlichen Verkehr in Oberösterreich Schritt für Schritt zukunftsfit ausbauen", kündigte er an.