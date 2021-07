Die Atterseebahn als Alternative zum sommerlichen Stau auf der Straße

"Gemeinsam gegen die hohe Verkehrsbelastung am Attersee" – unter diesem Motto werben Verkehrslandesrat Günther Steinkellner (FPÖ) und der OÖ Verkehrsverbund für den Umstieg von Tagesbesuchern auf die Bahn. Die Möglichkeit ist dank der Kammerer-Bahn (Vöcklabruck – Schörfling) und der Atterseebahn von Stern & Hafferl (Vöcklamarkt – Attersee) gegeben.

Gerade letztere wird laufend attraktiviert und arbeitet eng mit dem Tourismus zusammen. Das Unternehmen Stern & Hafferl setzt auf seiner Strecke drei moderne Niederflur-Triebwagen ein, in denen auch Fahrräder Platz haben. "Wir haben den Taktverkehr im Sommer verstärkt und bieten spätabends zwei neue Züge an, damit die Gäste bis 21.30 Uhr ihre Zeit am See genießen können", sagt Günter Neumann, Geschäftsführer von Stern & Hafferl Verkehr. In Vöcklamarkt gibt es Anschlüsse in Richtung Linz oder Salzburg.

Die Atterseebahn bietet aber mehr als nur die umweltfreundliche Fahrt zum See. Es gibt Kombi-Tickets für die Attersee-Schifffahrt und spezielle Bade-Tickets (vom Bahnhof Attersee sind es nur 200 Meter bis zum Erlebnisbad Attersee oder dem Freizeitbadeplatz Sprinzensteinpark), Kinderspaß-Züge und den Keltenzug.

Landesrat Steinkellner, der gestern gemeinsam mit Medienvertretern eine Fahrt in der Atterseebahn unternahm, kündigte weitere Attraktivierungsschritte an. So wird beim Bienenhof Attersee, wo in den vergangenen Jahren eine größere Siedlung entstand, eine Haltestelle errichtet. "Aber auch die Vertaktung kann meiner Meinung nach noch dichter werden", deutete der Verkehrslandesrat an.

Eine gute Alternative zum Auto sei die Linie schon jetzt, so Steinkellner. "Fahren Sie an einem schönen Sonntag mit dem Auto abends im Stau auf der Autobahn vom Attersee nach Linz und fahren Sie zum Vergleich mit der Bahn. Sie werden sehen: Die Bahn nicht nur schneller. Die Fahrt ist auch deutlich gemütlicher."