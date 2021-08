Die ASKÖ Vorchdorf feiert heuer ihr 60-jähriges Bestehen

Die ASKÖ Vorchdorf wurde am 1. Juli 1961 gegründet und feiert heuer ihr 60-jähriges Bestandsjubiläum. Bei der dazu abgehaltenen Generalversammlung des Vereins wählten knapp 100 anwesende Mitglieder einen neuen Vereinsvorstand. Dabei wurde der 54-jährige Langzeitobmann Thomas Götschhofer einstimmig und mit großem Applaus für eine weitere Periode von drei Jahren wiedergewählt. Dem Bestreben Götschhofers, den Vorstand deutlich zu verjüngen und um engagierte Frauen zu erweitern, ist die Versammlung mit der Wahl von Christian Gründlinger (26 Jahre), Lukas Kamesberger (29), Anna Sattler (21) und Lisa Hutterer (28) gerne nachkommen. Bestätigt wurden auch die bewährten Kräfte wie Sepp Steiner (Finanzen & Nachwuchs), Hans Kronberger (Sport & Marketing) sowie Peter Maier als sportlicher Leiter.

"Unser Verein ist im 60. Bestandsjahr sowohl wirtschaftlich als auch sportlich so gut aufgestellt wie noch nie“, sagte Obmann Götschhofer. Mit der in Kürze in Betrieb gehenden Bewässerungsanlage ist der Ausbau der Schachner-Arena vorerst abgeschlossen. Insgesamt wurden in den beiden letzten Jahren 81.000 Euro in die Infrastruktur investiert, zu deren Finanzierung dankenswerterweise die Gemeinde Vorchdorf wie auch der OÖ Fußballverband und die ASKÖ OÖ beigetragen haben.



Sportlich steht der 250 Mitglieder zählende Verein auf vier Säulen: Einer engagierten Nachwuchsabteilung mit sieben Mannschaften, dem erfolgreichen Ladies-Team (will 2022 in die oö. Frauenklasse einsteigen), einer jungen 1b- und der hochmotivierten Kampfmannschaft, deren Ziel der Aufstieg in die Landesliga ist. "Einerseits haben wir mit Lukas Huemer einen top-ausgebildeten Trainer, der sich mit dem Verein voll identifiziert und andererseits eine Mannschaft mit einem fast perfekten Mix aus Routiniers und Youngsters ", ist Sportvorstand Hans Kronberger zuversichtlich, das gesteckte Ziel erreichen zu können. Besonders stolz ist er auf die erfolgreichen Nachwuchsarbeit des Vereins, denn "es ist keine Selbstverständlichkeit, dass 14 Spieler des 20köpfigen KM-Kaders Vorchdorfer sind". Mit Gregor Steiner hat einer vom eigenen Nachwuchs heuer sogar wieder den Sprung in die LASK-Akademie geschafft!



Verdiente Mitglieder wurden mit Ehrungen für langjährige Tätigkeiten im Verein ausgezeichnet. Darunter auch Präsident Franz Buchegger, der nach 40jähriger Funktionärsarbeit jetzt auch seine Aufgabe als EDV-Administrator zurücklegte. Eine der höchsten Auszeichnungen des Vereines wurde den noch immer aktiv mitarbeitenden "Urgesteinen" Erwin Maier und Kamillo Weber zugesprochen, sie wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt.