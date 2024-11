Das Tierheim Altmünster: Die Arche Noah im Salzkammergut

Chanti ist ein echtes Christkind. Die Flügel fehlen zwar, hoch hinaus kommt der Pitbull-Mischling trotzdem. Der Freudensprung, wenn sich der Zwinger öffnet, bringt ihn deutlich mehr als einen Meter in die Luft. Keine Nervosität, kein Abtasten, am liebsten gleich hinaus in den dicken Novembernebel. Dass er dafür eine Leine braucht, weiß Chanti offenbar – und bringt sie gleich selbst mit.