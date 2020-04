Die Arbeitslosigkeit im Bezirk hat sich verdoppelt

Die Corona-Krise hinterlässt auch am Arbeitsmarkt im Bezirk Gmunden ihre Spuren. Ende März waren 3827 Personen arbeitslos gemeldet, das sind um 102 Prozent mehr als im Vorjahr. Am höchsten ist der Anstieg bei Menschen mit höherer Ausbildung (Matura) mit 133 Prozent mehr Arbeitslosen. Am wenigsten betroffen ist die Gruppe der Akademiker (plus 59 Prozent).

„Wir erhalten in diesen Tagen Tausende Anrufe und E-Mails von verunsicherten Arbeitnehmern und Unternehmern“, sagt Leopold Tremmel, Leiter des Arbeitsmarktservice (AMS) im Bezirk Gmunden. „Wir kümmern uns um jede einzelne Anfrage, bitten aber auch um Geduld. Die Ressourcen des AMS sind begrenzt. Aber niemand verliert derzeit Ansprüche oder versäumt Fristen.“ Tremmel empfiehlt, sich bereits vor der Kontaktaufnahme mit dem AMS auf der Website www.ams.at zu informieren.