Die älteste Vöcklabruckerin

Zu einem denkwürdigen Geburtstag stellte sich Vöcklabrucks Bürgermeister Herbert Brunsteiner dieser Tage als Gratulant ein: Schwester Ingunda Fellinger ist mit 105 Jahren die älteste Bürgerin der Stadt (und das schon seit Jahren).

"Die Ernte ist groß, jedoch der Arbeiter sind wenige. Bittet daher den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende" – so lautet das Lebensmotto der Jubilarin. Sie selbst wurde eine fleißige Arbeiterin im Weinberg des Herrn. 1930 trat sie in den Orden der damaligen Vöcklabrucker Schulschwestern ein. In Vöcklabruck besuchte sie die Lehrerinnenbildungsanstalt. In der Folge war sie als Lehrerin, während des Zweiten Weltkrieges als Operationsgehilfin und Ordinationshilfe tätig. Noch heute ist sie geistig frisch und verbreitet charmanten Humor, wie Bürgermeister Herbert Brunsteiner beeindruckt feststellen konnte.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Vöcklabruck Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.