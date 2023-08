Deutscher Urlauber stürzte beim Abstieg von der Zwieselalm

Ein Ausflug auf die Zwieselalm hat am Montagnachmittag für einen Pensionisten aus Deutschland im Krankenhaus geendet: Der 73-Jährige war gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin per Gosaukammbahn zu dem Almgebiet auf rund 1500 Metern Seehöhe gefahren. Nach einem Rundgang und Einkehr in der Gablonzerhütte stieg das Paar über den markierten Wanderweg in Richtung Vorderer Gosausee ab. Dabei kam es zu dem Unglück: Etwas oberhalb der Krautgartenhütte rutschte der Mann auf einem größeren Stein ab und stürzte nach hinten zu Boden. Er zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass er nicht mehr weitergehen konnte.

Die Lebensgefährtin des Mannes und zufällig anwesende Wanderer leisteten Erste Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang. Vier Mitglieder der Bergrettung Gosau stiegen auf, während sich auch die Besatzung des Notarzthubschraubers auf den Weg machte. Der Verletzte wurde mittels Tau gerettet und nach einer Zwischenlandung am Gosausee in das Salzkammergut Klinikum Bad Ischl gebracht. Die Bergretter begleiteten die Lebensgefährtin des Mannes ins Tal.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper