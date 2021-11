Deutsche stürzte am Traunstein ab

Sie und ihre 37-jährige Freundin kletterten die Tour "Gmundnerweg", berichtete die Polizei am Samstag. Nach dieser Tour führt der weitere Aufstieg in die Klettertour "SW-Grat". Die erste Seillänge vom SW-Grat stieg die 31-Jährige vor, wobei sie von der 37-Jährigen gesichert wurde. Bevor sie eine Zwischensicherung anbringen konnte, brach der Vorsteigerin ein plötzlich ein Griff aus und sie stürzte etwa drei Meter ab, so die Polizei in einer Aussendung. Die 31-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und konnte nicht mehr selbst absteigen. Die beiden Frauen alarmierten daher die Einsatzkräfte. Sie wurden durch den Notarzthubschrauber mit einem Tau gerettet und ins Tal geflogen.