Deutsche kommt seit 65 Jahren zum Attersee urlauben

Für die heute 90-Jährige gibt es keinen schöneren Ort als Attersee. Viele schöne Erinnerungen, darunter ihre 1957 hier gefeierte Hochzeit, verbindet sie mit diesem Ort im Salzkammergut. Als absoluten Lieblingsplatz bezeichnet Frau Nußbächer die Bank mit dem Blick auf das Höllengebirge auf dem hauseigenen Badeplatz am Häuplhof. Auch wenn das Reisen mühsamer geworden ist, so lässt es sich die rüstige Darmstädterin nicht nehmen, jedes Jahr im August für mindestens drei Wochen an den Attersee zu reisen. Gemeinsam mit Verwandten als Begleitung nimmt sie die 550 Kilometer lange Strecke per Zug in Kauf, um ihren Lieblingsplatz besuchen zu können.