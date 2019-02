Designpreis für Gleis-Arbeitsmaschine aus Oberweis

LAAKIRCHEN. Der Universal Tamper 4.0 verdichtet nicht nur den Gleis-Unterbau, er hat auch optische Qualitäten.

Universal Tamper 4.0 Bild: System7

Der Universal Tamper 4.0 ist eine Gleis-Arbeitsmaschine, die in Oberweis vom Unternehmen System7 Rail Support GmbH erzeugt wird. Sie dient zur Instandhaltung von Eisenbahngleisen. Die rollende Maschine vermisst, repositioniert und fixiert die Schwellen durch Verdichten des Schotters, um eine sichere Fahrt für Züge aller Art zu gewährleisten.

Doch das Arbeitstier aus Oberweis gibt auch optisch etwas her. Verantwortlich dafür ist das Mödlinger Designbüro Squarting Design, das den Entwurf lieferte.

Jetzt wurde das Gefährt von der weltweit ältesten Design-Institution, der iF International Forum Design in Hannover, ausgezeichnet. Eine 67-köpfige, unabhängige, internationale Expertenjury kürte unter 6375 Einreichungen aus 52 Ländern Preisträger in verschiedenen Kategorien. In der Sparte "Produkt/Fahrzeuge" siegte das futuristisch anmutende Gefährt aus dem Bezirk Gmunden.

Das Unternehmen System7 Rail Support wurde 2013 gegründet, hat mittlerweile 63 Mitarbeiter und erzielte 2018 eine Betriebsleistung von sechs Millionen Euro.

