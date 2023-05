Der Zaubersee ist wieder da

In Ebensee ist es dieser Tage wieder so weit: Am Fuß des Hochkogels, unweit des Mittereggerstüberls, hat sich der Wiesensee wieder gebildet. Er entsteht einmal im Jahr infolge der Schneeschmelze im Frühjahr, um nach wenigen Tagen wie von Zauberhand wieder zu verschwinden. Mangels Schnee im vergangenen Winter haben heuer viele bereits die Hoffnung auf das Naturschauspiel verloren, doch die intensiven Regenfälle der vergangenen Tage dürften die Entstehung des Wiesensees doch noch ermöglicht haben.

Dass der See alljährlich im Frühjahr auftaucht, ist längst kein Geheimnis mehr. Zahlreiche Wanderer pilgern in diesen Tagen zur Alm. Für das vermeintliche Mysterium haben Geologen eine einfache Erklärung: Sie sprechen bei einem derartigen Phänomen von einem "Toteisloch". Durch Ablagerungen vom Ende der Eiszeit ist dort, wo sich nun der See gebildet hat, eine dichte Wanne entstanden, die von durchlässigem Bergsturzmaterial bedeckt ist. Ist dann noch der Zufluss an Wasser aus den Bergen größer als der Abfluss am Ende der Fläche, staut sich das Wasser auf und es entsteht ein See – der 78. im Salzkammergut.

Denn obwohl das Salzkammergut oft als die "76-Seen-Region" bezeichnet wird, gibt es eigentlich 77: Der Rötelsee liegt allerdings in einer Höhle verborgen.

