Der Wolferl als würdiger Abschluss der Gartenzeit

Am vorletzten Tag der OÖ. Gartenzeit, dem 23. September, gibt einer der Größten der österreichischen Musikszene ein rein akustisches Konzert auf dem Wolfsegger Marktplatz: Wolfgang Ambros. Mit dabei wird sein langjähriger Freund, der Keyboarder Günter Dzikowski, sein. Dritter im Bunde ist Roland Vogl, der die Arrangements ergänzt mit Gitarre, Bass, Ukulele und was er sonst noch so während des Programms auf der Bühne zupft, schlägt oder streicht. Beginn des Konzerts ist um 19.30 Uhr (Einlass ab 17.30 Uhr).

"Für uns ist das natürlich ein Highlight", sagt Gartenzeit-Geschäftsführer Manfred Ettinger. "Wir haben ja am Donnerstag, 22. September, Max the Sax auf der Gartenzeit-Bühne, am Freitag findet die Bundesheer-Angelobung statt, und als würdigen Abschluss haben wir Wolfgang Ambros." Das Konzert sei jetzt schon beinahe ausverkauft, freut sich Ettinger. Restkarten gibt es noch unter bei oeticket.com und auf floro.at.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Wolfsegg am Hausruck Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.