50 Jahre ist es her, dass Joesi Prokopetz (70) gemeinsam mit Wolfgang Ambros und Manfred O. Tauchen das Rustical "Der Watzmann ruft" aus der Taufe gehoben hat. Was einst als Ulk begann, ist heute eine opulente Bühnenshow. Ein letztes Mal sind nun Prokopetz und Ambros mit dem Rustical auf Tournee gegangen. Heute lassen sie den Berg ab 20 Uhr in der Gmundner Bezirkssporthalle rufen. Im OÖN-Interview spricht Prokopetz über den "Watzmann"-Kult und die letzte Abschiedstour.