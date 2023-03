Der Waldrapp wurde in Mitteleuropa im 17. Jahrhundert ausgerottet.

Vor 26 Jahren begannen der Ornithologe Johannes Fritz und sein Team in Grünau, den Waldrapp in Europa wieder auszuwildern. Mittlerweile gibt es nicht nur im Almtal eine Kolonie, sondern auch an fünf weiteren Standorten nördlich der Alpen. Finanziert wird das Projekt zu 60 Prozent von der Europäischen Union.Und der Aufwand dürfte sich lohnen.