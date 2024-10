Der versteckte Taferlklaussee könnte ins Rampenlicht rücken

Fast eine Million Menschen saßen am Nationalfeiertag des vergangenen Jahres vor dem Fernseher, als die Burg Landskron in Kärnten zum schönsten Platz Österreichs gekürt wurde. Zuvor hatten das Publikum per Telefonanruf und eine Jury aus Prominenten ausreichend Stimmen dafür gesammelt. Der Offensee, im Gemeindegebiet von Ebensee gelegen, war da schon längst aus dem Rennen.