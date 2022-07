Der ultimative Wanderführer für das Salzkammergut wurde fortgeschrieben

Wer sich gerne in den Bergen des Salzkammerguts aufhält, dem ist der Wanderführer "76 Seen im Salzkammergut" mit Sicherheit bekannt. 1963 erschien die erste Auflage des Klassikers von Hannes Loderbauer, der ein leidenschaftlicher Bergsteiger war. Lange Zeit gab Loderbauer seine Erfahrungen auch in den OÖNachrichten weiter und war ein Pionier der oberösterreichischen Wanderautoren.