Der Traunsee verliert eine Institution: Das Moaristidl sperrt für immer zu

Leicht ist Roman Gasperlmayr die Entscheidung nicht gefallen. Der Besitzer der Jausenstation Moaristidl am Fuß des Traunsteins beendet eine lange Familientradition. Seine Vorfahren erhielten von Erzherzogin Maria Theresia einst die Lizenz zum Flaschenbier-Verkauf. Gasperlmayr selbst ist Amtstierarzt und hat das Moaristidl in den vergangenen Jahrzehnten verpachtet. Jetzt zieht er in das Haus ein. Für den Gastronomiebetrieb ist dann kein Platz mehr. Das Pächterpaar Michaela und Ernst Hutterer wird am 26. Oktober die letzte Essigwurst kredenzen.

"Finanziell gesehen war die Verpachtung für mich ein Negativhobby", sagt Gasperlmayr. "Ernst und Michaela haben wunderbare Arbeit geleistet, aber ein Gastronomiebetrieb dieser Art ist heute kaum noch zu führen. Es gibt nur die Sommersaison, und auch da bist du völlig dem Wetter ausgeliefert." Dazu komme, dass die Küche längst renoviert werden müsste. Die Kosten dafür lassen sich aber nicht verdienen. "Ich verstehe, dass so viele Wirtshäuser zusperren", sagt Gasperlmayr. "Da wird es noch viele erwischen."

Michaela und Ernst Hutterer tut es leid um das Moaristidl. Sie haben die Jausenstation erst in der vergangenen Saison übernommen. Zuvor hatte es schon Gerüchte über ein Ende des Betriebs gegeben. Doch das Wirtepaar steckte viel Herzblut in den Betrieb und küsste ihn noch einmal wach. Jetzt werden sich die beiden auf ihr zweites gastronomisches Standbein konzentrieren: den Getränke-Lieferservice Durstexpress, den Ernst Hutterer schon vor seiner Moaristidl-Zeit aufgebaut hatte.

Artikel von Edmund Brandner Lokalredakteur Salzkammergut e.brandner@nachrichten.at