Der Traunsee und seine Typen

Es lächelt der See, er ladet zum Bade ...", schrieb Friedrich Schiller in "Wilhelm Tell". Das gilt natürlich speziell an so warmen Sommertagen wie diese Woche. Doch dass ein See längst mehr ist als nur eine perfekte Gelegenheit zum Baden und zur Abkühlung, zeigt sich nirgendwo so schön wie am Traunsee: Hier gibt es die unterschiedlichsten Traunsee-Nutzer, Sportler (SUP), Segler, Fischer, Surfer, Bootsfahrer und Typen, die sich den See teilen – mit seinen speziellen Ecken und teils