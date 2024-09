Der Traunsee tritt über die Ufer: Lage angespannt, aber "nicht dramatisch"

In Ebensee ist der Bereich rund um den "Sky Waterwalk" vollständig überschwemmt.

Kurz gab es Licht am Ende des Tunnels. Die dunklen Wolken, die Sonntagfrüh über dem Traunsee hingen, hatten sich zwar nicht verzogen, der Regen aber pausierte. Und das sogar für mehrere Stunden. Am späten Vormittag aber war die Pause vorbei- und die Niederschläge wurden noch intensiver als zuvor.

Die Unterführung, die Fußgänger und Radfahrer von Ebensee zum Ufer des Traunsees führt, war da längst nicht mehr nutzbar. Das Gelände rund um den "Sky Waterwalk" ist vollständig überschwemmt, auch im Ortsteil Rindbach war der See bereits am Samstag über die Ufer getreten. Der Parkplatz beim dortigen Freizeitzentrum wurde gesperrt.

"Wir haben derzeit noch keine Situation, in der großer Alarm geschlagen werden müsste. Aber wenn ich mir die Schneefallgrenze anschaue, macht mir das schon Sorgen", sagt Bürgermeisterin Sabine Promberger (SP) . Denn morgen soll es nur noch oberhalb von 1900 Metern Seehöhe schneien. Ebensee erlebt außerdem ein unliebsames Déjà-vu: Mit dem Wasser kam auch wieder das Schwemmholz angerauscht.

Die Traun im Ortszentrum von Ebensee Bild: Gabriel Egger

"Situation schwer einzuschätzen"

In Gmunden wurde Sonntagmittag die Traunsteinstraße gesperrt, auch die Orther Allee und die Traunpromenade können nicht mehr genutzt werden. In der Gmundner Tiefgarage darf ab sofort nur noch ausgefahren werden.

"Das sind alles Präventivmaßnahmen. Die Situation ist schwer abzuschätzen, weil auch am Montag starker Regen bei stark steigender Schneefallgrenze angesagt ist", sagt Gmundens Bürgermeister Stefan Krapf (VP). Auch auf den Rathausplatz, den der Traunsee aktuell langsam in Beschlag nimmt, habe man ein Auge. "Der Pegel ist stark gestiegen, aber derzeit besteht kein Anlass zur Beunruhigung, die Situation ist nicht dramatisch", sagt Krapf.

In Gmunden wurde unter anderem die Traunuferpromenade gesperrt Bild: Gabriel Egger

In Traunkirchen musste der Ortsplatz gesperrt werden, auch hier trat das Wasser über die Ufer. "Wir beobachten die Lage durchgehend. Es geht darum zu verhindern, dass die am Ortsplatz ansässigen Lokale in Mitleidenschaft gezogen werden", sagt Bürgermeister Christoph Schragl (VP).

Hangrutschung beschäftigt Altmünster

In Altmünster hat sich der Traunsee Sonntagmittag noch zurückgehalten, aber auch hier dürfte es nur noch eine Frage der Zeit sein, bis die Esplanade überschwemmt wird. "Der Pegel wird aller Voraussicht nach noch 30 bis 40 Zentimeter steigen. Was uns derzeit mehr beunruhigt, ist eine Hangrutschung im Ortsteil Neukirchen", sagt Vizebürgermeister Bernhard Moser (VP). Weil auch morgen "50-80 Liter Niederschlag" angesagt sind, wisse man nicht, wie sich die Lage dort entwickle. Die Feuerwehr beobachte den Hang seit Samstagnacht.

Die aktuelle Lage an der Esplanade in Altmünster Bild: Gabriel Egger

Deutlich bessere Nachrichten gibt es vom Hallstättersee: In Hallstatt habe sich die erwartete Hochwassersituation entspannt, weil auf den umliegenden Bergen "viel Schnee" gefallen sei, heißt es von Bürgermeister Alexander Scheutz (SP). In Obertraun baut die Feuerwehr den mobilen Hochwasserschutz an der Traun auf, große Überschwemmugen gibt es nicht.

