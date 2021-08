Der Traunsee-Riedling macht sich rar

Der Revierausschuss der Traunseefischer hat beschlossen, ab nächstem Jahr die Befischung des Riedlings drei Jahre lang auszusetzen. Grund ist ein Rückgang des Bestandes – wenn auch kein dramatischer.

Experten begrüßen die Vorsichtsmaßnahme. "Die Selbsteinschränkung der Fischer ist richtig und vorausblickend", sagt Martin Luger vom Bundesamt für Wasserwirtschaft.

"Der Traunsee verändert sich"

Der Bestandsrückgang müsse nicht zwingend mit zu hohen Fangmengen in der Vergangenheit zu tun haben, so der Experte. "Der Traunsee verändert sich gerade", sagt Luger. "Seit die Solvay in Ebensee keine salzigen Schlämme mehr einleitet, ordnen sich die tieferen Schichten neu – auch was den Sauerstoffgehalt und Nährstoffe betrifft. Außerdem beeinflusst auch der Klimawandel den Traunsee. Das alles kann Schwankungen bei den Beständen auslösen."

Im Unterschied zu Reinanken können Riedlinge nicht im Bruthaus von Altmünster vorgezüchtet und massenhaft ausgesetzt werden. "Umso wichtiger ist es, dass wir mit dem Bestand behutsam umgehen", sagt der Altmünsterer Fischer Franz Linschinger.

Riedlinge sind der Stolz aller Fischfreunde am Traunsee. Der Original-Stangerlfisch ist ohne Riedling nicht denkbar. Der bis zu 22 Zentimeter große Kaltblütler ist streng genommen eine Reinanke. Allerdings lebt er in größerer Tiefe (bis zu 60 Meter) als seine Verwandtschaft und hat sich deshalb anders entwickelt. In erster Linie ist er kleiner. "Riedlinge sind von jungen Reinanken nur schwer zu unterscheiden", sagt Martin Luger. Es gibt den Riedling weltweit gesehen nur noch im Traunsee und im sibirischen Baikalsee. Dort wird er allerdings "Omul" genannt. Früher lebte er auch im Attersee ("Kröpfling") und im Bodensee ("Kilch"), aber in beiden Seen gilt der Mini-Saibling inzwischen mehr oder weniger als ausgestorben.