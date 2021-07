Bei perfektem Sommerwetter, vor beeindruckender Kulisse und unter medialer Begleitung der OÖNachrichten fand am Samstagabend die dritte Ausgabe des Traunsee Halbmarathon statt. Mehr als 1600 Läuferbeine bewältigten einen der drei Läufe und wurden unter tobenden Applaus hunderter Zuseher im Ziel am Rathausplatz in Gmunden empfangen.

Der „Lauf in den Sonnenuntergang“ lockte auch in diesem Jahr wieder hunderte LäuferInnen und Fans an den Traunsee. Um 19:05 Uhr erfolgte der Start beim Hervis Halbmarathon (21,0975km) in Ebensee und beim Bridgestone Genuss-Lauf (11,5km) in Traunkirchen. Fünf Minuten später starteten in Altmünster die Läuferinnen des OÖNachrichten Sun-Run (4km). Alle hatten nur ein Ziel: Den Rathausplatz in Gmunden noch vor Sonnenuntergang zu erreichen, um als „Sun-Finisher“ in die Statistik einzugehen.

Der Hervis Halbmarathon war die Kerndisziplin. In einem spannenden Duell um den Sieg bei den Herren setzte sich am Ende der Deutsche Michael Sassnink durch (1:14:32). Ein von Krämpfen geplagter Philipp Obermüller plagte sich mit einer Zeit von 1:15:50 auf den zweiten Platz. Stefan Apfelthaler beendete den Lauf über 21,0975 km auf Platz drei (1:19:20). Bei den Damen triumphierte Veronika Mutsch mit einer Siegerzeit von 1:26:03. Doris März wurde zweite. Hannah Sassnink holte sich den dritten Platz.

Bei der mittleren Distanz, dem Bridgestone Genuss-Lauf, jubelte Lukas Oberhauser über den Sieg (41:11). Platz zwei ging an Bruckner Ronald (45:06), knapp vor Daniel Ahammer (45:12). Bei den Damen beeindruckte die Deutsche Juliane Wiedeburg mit einer Siegerzeit von 46:23.

Startplatz für 2022 jetzt sichern

Beim OÖNachrichten Sun-Run sicherte sich Peter Buchegger (12:30) im Zielsprint den Sieg über Endris Seid. Den dritten Platz belegte Thomas Ehrnleitner. Bei den Damen kürte sich Livia Unterberger überlegen zur Siegerin (17:04). Mit einem Rückstand von einer Minute und 25 Sekunden folgte die Polin Dagmara Stryjak auf Platz zwei.

Der nächste Traunsee Halbmarathon geht am 18. Juni 2022 über die Bühne. Bis Dienstag, 10. August bieten die Verantalter ein „Early Bird Special“ an. Die Startnummern können in diesem Zeitraum zum Spezialpreis erworben werden.