Der Traunsee bekommt ein Oldtimerschiff aus Kärnten

Die Traunseeschifffahrt Eder erwirbt ein siebtes Schiff. Es ist die MS Magdalena. Das 1963 gebaute Passagierschiff mit Dieselantrieb war zuerst auf dem Kärntner Wörthersee unterwegs und zuletzt 15 Jahre lang auf der Drau. Nachdem im Coronajahr 2020 der Betrieb eingestellt werden musste, fand die Schifffahrt Südkärnten GmbH keinen Kapitän mehr und meldete 2023 die Insolvenz an. Das 24 Meter lange und 34 Tonnen schwere Schiff rostet seither an einem Steg in Seidendorf (Bezirk Völkermarkt) vor