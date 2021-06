Der Traunsee-Almtal-Cup geht in die heiße Phase

Spannende Derbys (die es sonst nie zu sehen gibt), begeisterte Zuschauer und zufriedene Vereinsfunktionäre: Der Traunsee-Almtal-Cup bewährt sich – und wird nicht zufällig in anderen oberösterreichischen Regionen kopiert. Beteiligt sind jeweils vier Fußball-Traditionsvereine aus der Traunseeregion (Gmunden, Ohlsdorf, Gschwandt, Rüstorf) und dem Almtal (Bad Wimsbach, Vorchdorf, Pettenbach und Scharnstein).

In der Almtalgruppe steht der SK Bad Wimsbach bereits als Gruppensieger fest. Wer in der Traunseegruppe am Ende oben steht, entscheidet sich hingegen heute ab 18 Uhr, wenn ASKÖ Ohlsdorf den SV Gmundner Milch empfängt. Beide haben bisher alle ihre Spiele gewonnen, Gmunden hat das knapp bessere Torverhältnis.

Am kommenden Samstag finden die Halbfinalspiele statt. Am 10. Juli, ist in Bad Wimsbach der große Finaltag mit vier Partien.

Alle Termine auf www.ofv.at (Freundschaft-Cup)